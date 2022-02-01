Барнаульцы пожаловались на сбои при считывании QR-кодов

Получить QR-код можно на «Госуслугах» Фото: Татьяна Гейнрих

Некоторые жители Барнаула столкнулись с проблемами при считывании QR-кодов, которые они ранее скачали на телефон или распечатали. Ситуацию прокомментировали в краевом театре драмы.

– Сбой мог возникнуть из-за обновления на портале Госуслуг. Вероятно, из-за этого по распечатанному или сфотографированному на телефон коду, который ведет к сертификату, изменилась ссылка, – отметили в театре.

Зрителям посоветовали заново скачать QR-код, чтобы он отображался корректно.

Ранее мы писали о том, что получить QR-код можно на «Госуслугах». Распечатать его для пожилого человека можно в управлении соцзащиты, комплексном центре социального обслуживания или МФЦ. Здесь же пенсионерам помогут получить доступ к порталу «Госуслуг».