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Общество1 февраля 2022 12:15

Барнаульцы пожаловались на сбои при считывании QR-кодов

Код советуют скачать заново
Герман Архаров
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Получить QR-код можно на «Госуслугах»

Получить QR-код можно на «Госуслугах»

Фото: Татьяна Гейнрих

Некоторые жители Барнаула столкнулись с проблемами при считывании QR-кодов, которые они ранее скачали на телефон или распечатали. Ситуацию прокомментировали в краевом театре драмы.

– Сбой мог возникнуть из-за обновления на портале Госуслуг. Вероятно, из-за этого по распечатанному или сфотографированному на телефон коду, который ведет к сертификату, изменилась ссылка, – отметили в театре.

Зрителям посоветовали заново скачать QR-код, чтобы он отображался корректно.

Ранее мы писали о том, что получить QR-код можно на «Госуслугах». Распечатать его для пожилого человека можно в управлении соцзащиты, комплексном центре социального обслуживания или МФЦ. Здесь же пенсионерам помогут получить доступ к порталу «Госуслуг».

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