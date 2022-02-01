На Алтае увеличили стоимость сертификата на жилье для детей-сирот

Постановление об увеличении стоимости жилищных сертификатов подписал глава региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об увеличении стоимости жилищных сертификатов для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– На первый квартал 2022 года утвержденная стоимость квадратного метра составляет 62 834 рубля. Таким образом, сумма сертификата будет увеличена до 2 миллионов 73 тысяч 522 рублей, – отметили в пресс-службе.

Теперь стоимость сертификата рассчитывается исходя из площади квартиры 33 «квадрата» и стоимости квадратного метра, определяемой Минстроем за квартал, соответствующий дате подачи заявления.

Сертификат получат все, кто ранее обращался за ним, но не стал его обладателем, а также все, кто подаст заявление в течение первого квартала этого года.

– Те, кто получил жилищный сертификат до 31 декабря 2021 года, но не стал собственником жилья, вправе в срок не позднее 31 марта 2022 года обратиться с заявлением о перерасчете размера выплаты на жилье и выдаче нового сертификата, – добавили в пресс-службе.