В Алтайском крае резко упали цены на шкуры КРС

Ранее шкуры доставляли в Китай, а сейчас вывоз за рубеж ограничили на федеральном законодательном уровне Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские животноводы пожаловались на серьезное падение стоимости шкур крупного рогатого скота, пишет «Толк».

Зампредседателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Вячеслав Лаптев отметил, что цена шкур упала с 70 до 10 рублей за 1 килограмм, Он добавил, что ранее шкуры доставляли в Китай, а сейчас вывоз за рубеж ограничили на федеральном законодательном уровне, цена снизилась.

В свою очередь, министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка заявил, что цена падает из-за низкого качества шкур.

Другие предприниматели связывают падение цены на шкуры КРС с пандемией коронавируса.