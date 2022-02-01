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Общество1 февраля 2022 3:16

Бывший учитель физкультуры стал директором рубцовского театра кукол

Евгений Ерченко намерен делать упор на проектную деятельность
Герман Архаров
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В планах проведение фестиваля уличных театров, создание музея кукол

В планах проведение фестиваля уличных театров, создание музея кукол

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новым директором театра кукол в Рубцовске стал Евгений Ерченко. Ранее он работал учителем физкультуры в одной из городских школ, сообщает rubtsovsk.info.

– В сфере культуры известен как креативный ведущий. Обладает организаторскими и предпринимательскими качествами, – отмечает издание.

Евгений Ерченко намерен делать упор на проектную деятельность. В планах проведение фестиваля уличных театров, создание музея кукол. Для взрослых мечтает поставить спектакль по произведению Николая Гоголя «Шинель».

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