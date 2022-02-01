Бывший учитель физкультуры стал директором рубцовского театра кукол

В планах проведение фестиваля уличных театров, создание музея кукол
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новым директором театра кукол в Рубцовске стал Евгений Ерченко. Ранее он работал учителем физкультуры в одной из городских школ, сообщает rubtsovsk.info.
– В сфере культуры известен как креативный ведущий. Обладает организаторскими и предпринимательскими качествами, – отмечает издание.
Евгений Ерченко намерен делать упор на проектную деятельность. В планах проведение фестиваля уличных театров, создание музея кукол. Для взрослых мечтает поставить спектакль по произведению Николая Гоголя «Шинель».