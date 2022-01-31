На Алтае в лесу обнаружили мусор, оставшийся от военных

Мусор, оставшийся в лесу. Скриншот страницы instagram.com/barnaul.insta/

В лесу за селом Баюновские Ключи местные жители обнаружили целый полигон отходов, оставшийся от военных. Об этом они сообщили в сообществе barnaul.insta.

На опубликованных фотографиях коробки из-под консервов и остатки прочего сухпайка.

- Это фото нужно отправить в министерство обороны. Пусть посмотрят, как службу несут, - пишут комментаторы.

Подписчики надеются, что ситуация все же выйдет за пределы интернета и виновные понесут наказание, а еще лучше – вернутся на место и приведут территорию в порядок.