Барнаулец устроил шоппинг за чужой счет

Теперь карту придется восстанавливать Фото: Анна СЕМИНА

39-летний барнаулец подозревается в том, что он устроил себе шоппинг за чужой счет. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В дежурную часть обратилась жительница Барнаула. Она сказала, что накануне потеряла банковскую карту.

- Впоследствии с которой кто-то рассчитывался в различных магазинах. Сумма причиненного ущерба составила более 7 000 рублей, - добавляют в ведомстве.

Личность предполагаемого злоумышленника установили. Им оказался 39-летний житель краевой столицы. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. С обвинениями согласился и обещал возместить ущерб. Саму же карту теперь придется восстанавливать, так как после того, как деньги на ней закончились, мужчина выбросил ее.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».