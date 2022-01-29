Популярную горку дедушки Славы испортили вандалы в Барнауле

Вячеслав Замышляев стоит горку много лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице вандалы испортили любимую многими горожанами горку дедушки Славы, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22»

– Горку дедушки Славы всю засыпали песком. Не угодили одному человеку, – сообщили барнаульцы.

Кто именно испортил горку, неизвестно. Неравнодушные горожане уже начали очищать ее.

Ранее мы подробно рассказывали про пенсионера Вячеслава Замышляева, известного многим просто как дедушка Слава. Он уже более десяти лет строит горки рядом с домом на улице Вербной.