В Бийске посетитель стоматологической клиники украл телефон

Мужчину оставили под подпиской о невыезде Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали мужчину, которого подозревают в краже телефона сотрудницы стоматологической клиники. Об этом пишет региональное управление МВД.

Хозяйка телефона рассказала, что телефон пропал со стойки администратора стоматологической клиники.

– Мужчина воспользовался моментом пока никто не видит, забрал смартфон и покинул помещение. Ущерб потерпевшая оценила в 9 000 рублей, – отметили в ведомстве.

Вскоре полицейские задержали 43-летнего подозреваемого. Мужчина признался в содеянном, написал явку с повинной. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители возбудили уголовное дело.