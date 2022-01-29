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Происшествия29 января 2022 5:40

В Бийске посетитель стоматологической клиники украл телефон

Полицейские возбудили уголовное дело
Герман Архаров
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчину оставили под подпиской о невыезде

Мужчину оставили под подпиской о невыезде

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали мужчину, которого подозревают в краже телефона сотрудницы стоматологической клиники. Об этом пишет региональное управление МВД.

Хозяйка телефона рассказала, что телефон пропал со стойки администратора стоматологической клиники.

– Мужчина воспользовался моментом пока никто не видит, забрал смартфон и покинул помещение. Ущерб потерпевшая оценила в 9 000 рублей, – отметили в ведомстве.

Вскоре полицейские задержали 43-летнего подозреваемого. Мужчина признался в содеянном, написал явку с повинной. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители возбудили уголовное дело.