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Здоровье28 января 2022 6:52

В Алтайском крае могут приостановить плановую медпомощь из-за всплеска заболеваемости

В некоторых врачи принимают только с ОРВИ и ковидом
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В крае растет заболеваемость ковидом

В крае растет заболеваемость ковидом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском могут приостановить плановую медпомощь из-за роста заболеваемости ковидом. Глава регионального минздрава Дмитрий Попов подписал распоряжение, согласно которому главврачи поликлиник могут самостоятельно решать, как функционировать медучреждению.

- Мы не угадали с темпами прироста. Ожидалось, что удвоение количества заболевших в столице края будет через две недели, но получилось, что мы имеет трехкратный прирост только за неделю. Таких темпов в регионе никогда не было! – заявил Дмитрий Попов на встрече с журналистами.

Барнаульская поликлиника №14 уже перешла на выдачу талонов только в кабинеты неотложной помощи. Врачи принимают только с ОРВИ и ковидом, либо по острым состояниям и травмам.