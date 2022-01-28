В Алтайском крае могут приостановить плановую медпомощь из-за всплеска заболеваемости

В крае растет заболеваемость ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском могут приостановить плановую медпомощь из-за роста заболеваемости ковидом. Глава регионального минздрава Дмитрий Попов подписал распоряжение, согласно которому главврачи поликлиник могут самостоятельно решать, как функционировать медучреждению.

- Мы не угадали с темпами прироста. Ожидалось, что удвоение количества заболевших в столице края будет через две недели, но получилось, что мы имеет трехкратный прирост только за неделю. Таких темпов в регионе никогда не было! – заявил Дмитрий Попов на встрече с журналистами.

Барнаульская поликлиника №14 уже перешла на выдачу талонов только в кабинеты неотложной помощи. Врачи принимают только с ОРВИ и ковидом, либо по острым состояниям и травмам.