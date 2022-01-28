Ночной клуб «Луна» в Барнауле закрыли из-за антиковидных нарушений

Нарушения фиксируют в ночном клубе не первый раз.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле закрыли ночной клуб из-за антиковидных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.
– Владелица клуба организовала проведение зрелищно — развлекательных мероприятий, допустив нахождение граждан без средств индивидуальной защиты, без действующих QR-кодов, – рассказали приставы.
Отмечается, что такие нарушения фиксируют в ночном клубе не первый раз. На данный момент ночное заведение закрыли на 50 суток