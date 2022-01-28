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Здоровье28 января 2022 6:32

Ночной клуб «Луна» в Барнауле закрыли из-за антиковидных нарушений

Посетители не носили маски и были без QR-кодов
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Нарушения фиксируют в ночном клубе не первый раз.

Нарушения фиксируют в ночном клубе не первый раз.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле закрыли ночной клуб из-за антиковидных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.

– Владелица клуба организовала проведение зрелищно — развлекательных мероприятий, допустив нахождение граждан без средств индивидуальной защиты, без действующих QR-кодов, – рассказали приставы.

Отмечается, что такие нарушения фиксируют в ночном клубе не первый раз. На данный момент ночное заведение закрыли на 50 суток

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