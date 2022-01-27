Пик заражения омикроном на Алтае случится во второй половине февраля

В большинстве случаев Омикрон протекает в виде ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

Пик заболеваемости Омикроном в Алтайском крае прогнозируется во второй половине февраля. Об этом пишет Толк со ссылкой на главу краевого Роспотребнадзора Ирину Пащенко.

- В Москве такая ситуация, как сейчас в крае, сложилась две недели назад, и столице потребуется еще две недели, чтобы дойти до пиковых показателей. Алтайский край дойдет до пика через три-четыре недели, сейчас заканчивается только первая неделя, - сообщает издание.

По словам Пащенко, в большинстве случаев Омикрон протекает в виде ОРВИ, он в 4 раза быстрее распространяется предыдущего штамма. Примерно в 19% случаев возникает пневмония.