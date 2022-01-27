В Алтайском крае избрали главу регионального отделения партии «Единая Россия»

Партийцы также провели ротацию политсовета и его президиума Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 26 января прошли выборы главы регионального отделения партии «Единая Россия». Им снова стал 62-летний спикер АКЗС Александр Романенко, пишет Политсибру.

- Решение приняли делегаты отчетно-выборной конференции ЕР, которая состоялась вечером, - сообщает издание.

Партийцы также провели ротацию политсовета и его президиума, исключив из него мэра Бийска Александра Студеникина. На пост главы регионального отделения претендовал бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. За него проголосовали только шесть человек. Романенко избран большинство голосов.