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Политика27 января 2022 4:23

В Алтайском крае избрали главу регионального отделения партии «Единая Россия»

Им снова стал спикер АКЗС Александр Романенко
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Партийцы также провели ротацию политсовета и его президиума

Партийцы также провели ротацию политсовета и его президиума

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 26 января прошли выборы главы регионального отделения партии «Единая Россия». Им снова стал 62-летний спикер АКЗС Александр Романенко, пишет Политсибру.

- Решение приняли делегаты отчетно-выборной конференции ЕР, которая состоялась вечером, - сообщает издание.

Партийцы также провели ротацию политсовета и его президиума, исключив из него мэра Бийска Александра Студеникина. На пост главы регионального отделения претендовал бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. За него проголосовали только шесть человек. Романенко избран большинство голосов.