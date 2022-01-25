В Алтайском крае откроют дополнительные койки для детей с коронавирусом

На сегодня в крае для детей выделили только 50 коек и все в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время в Алтайском крае сформируют дополнительно 1000 койко-мест для детей с подтвержденным коронавирусом.

В настоящее время подростком госпитализируют в Барнаул, где они проходят лечение на базе детского инфекционного отделения городской больницы №12. Там имеется только 50 мест.

-В связи с тем, что в регионе началось распространение опасного для детей штамма коронавируса омикрон, принято решение развернуть дополнительные койки для маленьких пациентов с ковидом по всему краю, - пишут «Вести Алтай» со ссылкой на главного детского инфекциониста Алтайского края Галину Филиппову.

Места для больных детей будут развернуты в каждом городе и районе, где уже есть госпитали для взрослых. Такое решение было принято из-за распространения штамма «омикрон». Специалисты считают, что число больных может значительно вырасти.

- Есть дети, которые с начала пандемии уже трижды поступали в наш стационар, каждый раз они болели в тяжёлой и среднетяжёлой форме. Мы очень этому удивлены, но видимо такая особенность, нестойкий иммунный ответ после перенесённого коронавируса, - говорит Галина Филиппова.