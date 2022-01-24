В Барнауле за медуниверситетом планируют многоэтажную жилую застройку

Сейчас участок свободен Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула планируют выставить на аукцион участок на улице Чкалова, который можно использовать для строительства высотных многоквартирных жилых домов. Решение о проведении торгов должен принять комитет по земельным ресурсам и землеустройству в этом году, пишет «Толк».

– Земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки объекта культурного наследия регионального значения "Здание учебное" по адресу: пр. Ленина, 40. Максимальная высота объектов капитального строительства в границах этой зоны составляет лишь 19 метров, – приводит издание информацию комитета.

Сейчас участок свободен, администрация города уже провела межевание, изменение границ и формирование нового крупного участка.

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