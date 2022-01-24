Instagram заблокировал аккаунт администрации Бийска

Фото: скриншот со страницы instagram.com/admbsk22

В Instagram заблокировали официальный аккаунт мэрии Бийска. Об этом сказано на новой странице администрации алтайского наукограда.

– К сожалению, наш аккаунт @admbiysk по неизвестным причинам был заблокирован. Сейчас мы пытаемся выяснить в чем дело и решить вопрос восстановления аккаунта. Надеемся, что все получится, – подчеркнули в мэрии.

Там добавили, что администрация остается на связи и продолжает принимать все вопросы и предложения по адресу электронной почты adm@biysk22.ru