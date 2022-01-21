На Алтае перед судом предстанут мужчины за продажу суррогатного алкоголя, из-за которого погибли пять человек

Обвиняемые вину не признают Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчин, которые занимались распространением суррогатного алкоголя в регионе, сообщает Следком. В результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались пять жителей, а еще семь человек с отравлением поступили в больницы.

Известно, что у потерпевших резко ухудшилось самочувствие и упало зрение. Экспертиза показала, что в суррогатной продукции содержалось большое количество метанола, опасного для жизни.

- По данным следствия, в июле 2021 года 54-летний обвиняемый, осуществляющий грузоперевозки, привез из отдаленного региона страны спиртосодержащую жидкость в канистрах для последующей ее реализации среди населения. Дальнобойщик совместно со своим 45-летним родственником под видом коньяка сбывали данный суррогат за деньги, - пишет ведомство. Как сообщает прокуратура Алтайского края, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, суррогатный алкоголь изъят.

Отметим, что мужчины вину не признали, но следствием были опровергнуты их доводы. На данный момент уголовное дело передано с обвинительным заключением в суд. Преступление предусмотрено ч. 3 ст. 238 УК РФ.

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