В Барнауле подростку пробило голову рухнувшей с крыши глыбой снега

Родители намерены привлечь к ответу тех, кто должен был чистить крышу от снега

В Барнауле пострадал подросток, на которого упал сошедший с крыши снег. ЧП произошло 17 января на Северо-Западной, 222. В этот момент 15-летний юноша выходил из магазина. Ледяная глыба сбила его с ног и завалила. Выбраться из-под завала ему помогли прохожие. Об этом сообщает телеканал «Толк».

- Я услышала грохот, шум, падает снег. Мальчика накрыло этим снегом, одни ноги только торчали. Мы вынесли стул ему, посадили, с него кровь текла, мы вызвали скорую, – рассказала телеканалу очевидец происшествия Ольга.

Подростку наложили швы, сделали рентген и отпустили домой. Но, по словам отца школьника, пострадавший мальчик сначала несвязно говорил и в первый день терял сознание. Мальчик в настоящее время находится дома, не ходит в школу.

- Лежит постоянно, под глазами все синее, спать не может тоже из-за головных болей. Судмедэкспертизу назначили, через 10 дней опять будем проходить, – пояснил отец пострадавшего подростка Дмитрий Снегирев.

Родители намерены привлечь к ответу тех, кто должен был чистить крышу от снега. В ЖЭК «Петровское», в свою очередь, готовы компенсировать семье расходы на лечение. Хотя, по словам директора организации, снег упал не с крыши, которую они якобы регулярно убирают, а с балкона на пятом этаже.

После случившегося региональный следком начал проверку.

- Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку управляющей компании на предмет халатности при очистке крыш жилых домов от снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали в ведомстве.

Сами родители также собираются подать на управляющую в суд.