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Происшествия20 января 2022 12:30

Жителя Рубцовска отправили в колонию за удар полицейского кулаком в лицо

Сначала он оскорбил сотрудника правоохранительных органов
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Во время следствия обвиняемый признался в содеянном

Во время следствия обвиняемый признался в содеянном

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

– Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, осужденный, стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанес ему один удар кулаком в область лица, причинив ему тем самым физическую боль, – рассказали в пресс-службе регионального СК.

Во время следствия обвиняемый признался в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.