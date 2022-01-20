Жителя Рубцовска отправили в колонию за удар полицейского кулаком в лицо

Во время следствия обвиняемый признался в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

– Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, осужденный, стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанес ему один удар кулаком в область лица, причинив ему тем самым физическую боль, – рассказали в пресс-службе регионального СК.

Во время следствия обвиняемый признался в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.