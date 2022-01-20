Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 4:21

В Барнауле умер 55-летний главврач медцентра «Биотерм»

Причины смерти не сообщаются
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Валерий Жуков. Фото: http://bioterm.org/

Валерий Жуков. Фото: http://bioterm.org/

18 января в Барнауле скончался главврач клиники «Биотерм» Валерий Жуков. Об этом сообщили на сайте клиники.

- В наших сердцах Валерий Николаевич останется большим профессионалом, организатором, отзывчивым человеком и любимым другом. Коллектив медицинского центра «Биотерм», друзья и коллеги, выражают соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Жукова, – написали коллеги.

Причины смерти не указываются.

Известно, что Валерий Николаевич родился 18 апреля 1966 года в Барнауле. Работал урологом в краевом диагностическом центре. Возглавлял клинику «Биотерм» с 1999 года.

Прощание с Валерием Николаевичем пройдет 22 января.