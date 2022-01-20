В Барнауле умер 55-летний главврач медцентра «Биотерм»

Валерий Жуков. Фото: http://bioterm.org/

18 января в Барнауле скончался главврач клиники «Биотерм» Валерий Жуков. Об этом сообщили на сайте клиники.

- В наших сердцах Валерий Николаевич останется большим профессионалом, организатором, отзывчивым человеком и любимым другом. Коллектив медицинского центра «Биотерм», друзья и коллеги, выражают соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Жукова, – написали коллеги.

Причины смерти не указываются.

Известно, что Валерий Николаевич родился 18 апреля 1966 года в Барнауле. Работал урологом в краевом диагностическом центре. Возглавлял клинику «Биотерм» с 1999 года.

Прощание с Валерием Николаевичем пройдет 22 января.