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Общество19 января 2022 10:10

Мэр Барнаула назначил себе новых заместителей

Также среди чиновников были перераспределены обязанности
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Вячеслав Франк произвел кадровые корректировки

Вячеслав Франк произвел кадровые корректировки

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава барнаульской администрации Вячеслав Франк назначил себе новых заместителей и распределил между чиновниками обязанности, пишет «Толк».

- Вице-мэром Барнаула и руководителем аппарата вместо ушедшего недавно Юрия Еремеева станет Оксана Финк, занимавшая до этого пост замглавы, но по правовым вопросам и имущественным отношениям, - сообщает издание.

Антон Шеломенцев станет новым замом по дорожному хозяйству и транспорту, ранее он возглавлял комитет такого же профиля. Что касается перераспределения обязанностей, Оксана Финк возьмет на себя полномочия главы аппарата.

Первый зам Анатолий Воронков будет курировать управление имущественным комплексом города. А Шеломенцеву перейдет транспортный блок.