На Алтае новым лидером региональной ЛДПР стал Сергей Булаев

О назначении приемника ходатайствовал экс-руководитель Владимир Семенов Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональное отделение партии ЛДПР в Алтайском крае возглавил депутат АКЗС Сергей Булаев. Пока он находится в статусе и.о. координатора партийной ячейки. О назначении приемника ходатайствовал экс-руководитель Владимир Семенов, пишет «Банкфакс».

- 18 января текущего года Высший совет ЛДПР рассмотрел и удовлетворил его заявление о сложении полномочий координатора. В тот же день Совет согласовал и кандидатуру нового главы алтайского реготделения. Им стал Сергей Булаев – замруководителя фракции «жириновцев» в АКЗС, - сообщает издание.

Владимир Семенов руководил алтайским реготделением ЛДПР с весны 2021 года. Об его уходе стало известно осенью 2021 года. Это объяснялось тем, что в новом созыве АКЗС Семенов занял оплачиваемый пост председателя комитета по промышленности, предпринимательству и туризму.