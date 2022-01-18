Барнаульские полицейские помогли водителю, который не мог завести машину

Водитель поблагодарил полицейских и продолжил свой путь. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники ГИБДД, лейтенанты полиции Иван Валиков и Игорь Храмов, помогли водителю, у машины которого сел аккумулятор. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– К полицейским, находившимся на маршруте патрулирования вблизи дома № 7 по улице Взлетной, обратился мужчина с просьбой оказать ему помощь.Он рассказал, что не смог завести машину, потому что у аккумулятора сел заряд, – отметили в ведомстве.

Водитель замерз и сотрудники ГИБДД предложили ему сесть в патрульный автомобиль, а сами зарядили аккумуляторную батарею. После нескольких неудачных попыток автомобиль и удалось завести.

Водитель поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.