Барнаульские полицейские помогли водителю, который не мог завести машину

Водитель поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Сотрудники ГИБДД, лейтенанты полиции Иван Валиков и Игорь Храмов, помогли водителю, у машины которого сел аккумулятор. Об этом сообщает региональное управление МВД.
– К полицейским, находившимся на маршруте патрулирования вблизи дома № 7 по улице Взлетной, обратился мужчина с просьбой оказать ему помощь.Он рассказал, что не смог завести машину, потому что у аккумулятора сел заряд, – отметили в ведомстве.
Водитель замерз и сотрудники ГИБДД предложили ему сесть в патрульный автомобиль, а сами зарядили аккумуляторную батарею. После нескольких неудачных попыток автомобиль и удалось завести.
Водитель поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.