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Общество18 января 2022 6:07

Житель Алтайского края украл у учителей 20 золотых коллекционных монет и украшения

Мужчину заключили под стражу
Герман Архаров
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Шкатулка с украшениями

Шкатулка с украшениями

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае мужчина украл у двух учительниц 20 золотых коллекционных монет, обручальные кольца, серьги и другие украшения. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Мужчина проезжал мимо деревни и сначала постучался в один дом, там ему никто не открыл. Тогда он через окно проник в жилище и нашёл в шкафу золотые украшения. После чего злоумышленник решил еще раз «испытать удачу» и совершить преступление на соседней улице, – отметили в ведомстве.

Мужчина через пластиковое окно проник в дом и украл золотые обручальные кольца и 20 коллекционных монет.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, неоднократно судимого жителя Заринска. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что сдал украденное в ломбард, а деньги потратил.

Правоохранители возбудили уголовные дела. Подозреваемого заключили под стражу.