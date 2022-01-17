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Общество17 января 2022 11:02

Барнаульские дорожники планируют за неделю очистить от снега 124 участка

Объекты вошли в еженедельный план-график по уборке
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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План прошлой недели был выполнен в полном объеме

План прошлой недели был выполнен в полном объеме

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В мэрии Барнаула опубликовали план по уборке города от снега на неделю с 17 по 23 января. Как сообщили в пресс-службе администрации, всего дорожники отработают 124 объекта в краевой столице и пригороде.

На участках планируется провести очистку от снега и наледи, расширить проезжие части, убрать снежные валы и вывезти снег. Также предусмотрена расчистка больше 50 внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам.

Кстати, план прошлой недели был выполнен в полном объеме, как заверили чиновники. Он включал в себя очистку более 170 объектов.