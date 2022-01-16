Крещенский городок строят в Барнауле

Строительство Крещенского городка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле началось строительство Крещенского городска на реке Обь. По традиции там пройдет обряд освящения воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне площадку посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.

- Здесь пройдет обряд освящения воды. Самое главное - это вопросы безопасности наших граждан, им мы уделяем особое внимание. 19 января на Речном вокзале будет организован пост полиции, будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, представители "Народной дружны Барнаула", - отметил глава города.

Непосредственно купель будет организована на озере Пионерское в поселке Борзовая Заимка. Анализ воды будет готов в ближайшее время.

Посетить обряд освящения воды на Оби смогут все желающие, но в связи с толщиной льда в 50 см, одновременно находиться на нем могут не более 50 человек. Полностью площадка будет готова 18 января, а 20 января уже произведут демонтаж.