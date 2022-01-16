Труп мужчины найден во дворе барнаульской многоэтажки

Труп во дворе барнаульской многоэтажки. Фото: "Инцидент Барнаул"

16 января в Барнауле во дворе жилого дома обнаружен труп мужчины. Об этом рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Дарья.

- На улице Гущина около дома №175 умер мужчина. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Обстоятельства смерти неизвестны, - пишет девушка.

По ее словам, этот дом давно уже сыскал себе дурную славу, якобы это уже третий подобный случай. Она не исключает, что это может быть связано с тем, что там проживают люди, злоупотребляющие запрещенными веществами.

Также она добавляет, что якобы общалась со свидетелями, которые утверждают, что погибшего сбросили с общего балкона.