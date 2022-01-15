Грабитель ворвался в квартиру 86-летней жительницы Барнаула

Подозреваемого заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле грабитель ворвался в квартиру к пожилой женщине, повалил старушку на пол и требовал деньги. Вскоре подозреваемого задержали, пишет региональное управление МВД.

– В пункт полиции «Южный» позвонила местная жительница и сообщила, что неизвестный с применением насилия пытается похитить деньги у 86-летней бабушки. Женщина услышала в соседней квартире крики, выскочила в тамбур и увидела неизвестного, выбежавшего от пенсионерки, – отметили в ведомстве.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения. Вечером он увидел в окне первого этажа старушку и захотел ограбить ее.

Мужчина позвонил в домофон и представился сотрудником курьерской службы. Пенсионерке послышался голос сына, и она открыла дверь. Мужчина ворвался в квартиру, ударил ее, а потом начал трясти. Крики услышала соседка, которая вызвала полицию. Грабитель убежал, ничего не взяв.

Подозреваемого заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят расследование.