Более 8400 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

За сутки скончались 27 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 27 человек с коронавирусом. 25 из них скончались из-за ковида, два – по иным причинам. Об этом сообщает оперштаб региона.

– Всего с начала пандемии в регионе умерли 8406 человек. В том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 6 953 человека, иные причины смерти – 1 453 человек, – добавили в оперштабе.

Зараженных также становится больше с каждым днем. Их уже 124078 человек. При этом выздоровевших – 106597.