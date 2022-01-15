310 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

Количество тяжелобольных – 355 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 310 человек, зараженных COVID-19. Общее число инфицированных составляет 124078. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 15 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1453 человека. Кроме этого, 179 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ –170.

При этом выздоровевших с начала пандемии в крае уже 106597.