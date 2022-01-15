В Новоалтайске 28 взрослых и двое детей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

О пострадавших не сообщается Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

15 января произошел пожар в одном из домов Новоалтайска. Из здания эвакуировали 30 жильцов, пишет региональное управление МЧС.

– Сегодня утром в городе Новоалтайске по улице Деповской пожарные ликвидировали пожар в одной из квартир девятиэтажного дома. По лестничным маршам здание покинули 30 человек, среди них двое детей, – отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила десять квадратных метров - горели кровать и вещи. Причину пожара выясняют специалисты.