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Происшествия15 января 2022 3:25

В Новоалтайске 28 взрослых и двое детей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

Площадь возгорания составила десять квадратных метров
Герман Архаров
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О пострадавших не сообщается

О пострадавших не сообщается

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

15 января произошел пожар в одном из домов Новоалтайска. Из здания эвакуировали 30 жильцов, пишет региональное управление МЧС.

– Сегодня утром в городе Новоалтайске по улице Деповской пожарные ликвидировали пожар в одной из квартир девятиэтажного дома. По лестничным маршам здание покинули 30 человек, среди них двое детей, – отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила десять квадратных метров - горели кровать и вещи. Причину пожара выясняют специалисты.