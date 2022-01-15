15 января в Алтайском крае потеплеет до + 4 градусов

В регионе будет дуть юго-восточный ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 15 января, в Алтайском крае столбики термометров покажут -1…+4 градуса, по востоку местами до -2…-7 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В отдельных районах Алтайского края снег, мокрый снег, метели. В утренние часы по северу изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, – отметили синоптики.

В регионе будет дуть юго-восточный ветер, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле 15 января прогнозируют -3…-5 градусов. Временами снег. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.