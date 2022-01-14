Врио главы алтайского Минтранса подозревают в незаконной деятельности

Очередного чиновника Алтайского края подозревают в нарушениях Фото: Олег УКЛАДОВ

Врио главы министерства транспорта Алтайского края Валерия Никитюка подозревают в ряде серьезных нарушений. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

- Он мог скрывать свои доходы, владение автомобилями и вести предпринимательскую деятельность, будучи госслужащим, - сообщает издание.

Такие факты якобы были установлены в результате проверки следователей по заявлению о мошенничестве и хищении имущества у одной из компаний Бийска. Следователи выяснили, что Никитюк занимался бизнесом, причем сразу в двух фирмах, а чтобы не попасться, его «замещали» подставные лица. Выяснилось, что всем этим он занимался когда фактически уже находился на посту заместителя главы министерства, а позже и министром.

Изначально на него вышли после заявления в полицию директора бийского ООО «Компания-ДС» Александра Прокудина. Ему показалось, что Никитюк и его супруга незаконно владеют двумя автомобилями, но силовиков данная информация не заинтересовала, но в дело вмешалась прокуратура. Далее материалы передали в следственный комитет. Как раз после этого вскрылась новая информация.