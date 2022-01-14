По словам очевидцев, пенсионерка получила травму Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу утром, 14 января, в Барнауле пенсионерка выпала из автобуса на дорогу. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Инцидент произошел в 6.35 утра в районе остановки «Кинотеатр «Мир».

- Когда автобус отъезжал от остановки водитель поехал и не закрыл задние двери. Пассажирка - пожилая женщина - не удержалась и выпала на дорогу, но водитель даже не заметил произошедшего, - рассказывают очевидцы.

В итоге автобус продолжил движение, пока другие пассажиры не стали кричать. Предположительно у пострадавшей травма руки. Более точной информации нет.