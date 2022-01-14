Три пешехода погибли в Алтайском крае с начала года

С начала года 19 человек попали под колеса автомобилей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала года произошло уже 20 ДТП с участием пешеходов, три человека погибли, 19 получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве признают, что в последнее время на дорогах края участились подобные случаи. Большинство из них происходят по собственной неосторожности.

- Основными причинами таких ДТП явились: передвижение вдоль проезжей части вне населенного пункта при наличии обочины, переход дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости и нахождение на проезжей части без цели ее перехода, - говорят в полиции.

Кроме того, негативно сказался и тот факт, что у пострадавших пешеходов не было световозвращающих элементов. А это значит, что водители просто не имели возможности вовремя заметить человека на дороге и предпринять что-либо.