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Происшествия14 января 2022 9:16

Три пешехода погибли в Алтайском крае с начала года

Каждая вторая авария произошла в темное время суток
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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С начала года 19 человек попали под колеса автомобилей

С начала года 19 человек попали под колеса автомобилей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала года произошло уже 20 ДТП с участием пешеходов, три человека погибли, 19 получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве признают, что в последнее время на дорогах края участились подобные случаи. Большинство из них происходят по собственной неосторожности.

- Основными причинами таких ДТП явились: передвижение вдоль проезжей части вне населенного пункта при наличии обочины, переход дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости и нахождение на проезжей части без цели ее перехода, - говорят в полиции.

Кроме того, негативно сказался и тот факт, что у пострадавших пешеходов не было световозвращающих элементов. А это значит, что водители просто не имели возможности вовремя заметить человека на дороге и предпринять что-либо.