На Алтае скончалась известный общественный деятель

Татьяна Сафронова. Фото: минсоцзащиты Алтайского края

В Алтайском крае на 69-м году жизни скончалась известный общественный деятель Татьяна Сафронова.

- Татьяна Дмитриевна стояла у истоков развития общественного движения людей с инвалидностью в Алтайском крае. Более 20 лет она возглавляла краевую общественную организацию, принимала активное участие в работе Общественного совета при Минсоцзащите Алтайского края, - рассказывают в ведомстве.

Если Сафронова бралась за дело, то это означало только одно – она доведет его до конца. Это именно тот самый человек, который отвечает за свои слова и до конца будет биться, чтобы их реализовать. Отзывчивая, умеющая сострадать и помогать, добрая и справедливая – такой ее запомнят.