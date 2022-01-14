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Общество14 января 2022 5:59

На Алтае скончалась известный общественный деятель

Ее запомнят, как добрую, отзывчивую и ответственную
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Татьяна Сафронова. Фото: минсоцзащиты Алтайского края

Татьяна Сафронова. Фото: минсоцзащиты Алтайского края

В Алтайском крае на 69-м году жизни скончалась известный общественный деятель Татьяна Сафронова.

- Татьяна Дмитриевна стояла у истоков развития общественного движения людей с инвалидностью в Алтайском крае. Более 20 лет она возглавляла краевую общественную организацию, принимала активное участие в работе Общественного совета при Минсоцзащите Алтайского края, - рассказывают в ведомстве.

Если Сафронова бралась за дело, то это означало только одно – она доведет его до конца. Это именно тот самый человек, который отвечает за свои слова и до конца будет биться, чтобы их реализовать. Отзывчивая, умеющая сострадать и помогать, добрая и справедливая – такой ее запомнят.