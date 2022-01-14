Мэр Новоалтайска подал в отставку

Сергей Еремеев Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Глава Новоалтайска Сергей Еремеев написал заявление о сложении полномочий. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на собственные источники.

- До завершения срока полномочий Еремеева оставалось лишь несколько месяцев – в сентябре в городе пройдут выборы депутатов, они изберут нового градоначальника, - сообщает издание.

Вместе с этим, Еремеев решил не дожидаться этого срока. По некоторым данным, всему виной состояние здоровья чиновника, по другим - в ноябре 2021 года мэру исполнилось 65 лет, а это предельный возраст для муниципального служащего.

Решение об отставке будет принято на ближайшей сессии, то есть 18 января.