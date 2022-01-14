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Общество14 января 2022 3:34

В Барнауле начали разбирать новогодний снежный городок

Но одна елка в краевой столице точно останется
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Площадь Сахарова уже вечером 17 января будет доступна для проезда транспорта

Площадь Сахарова уже вечером 17 января будет доступна для проезда транспорта

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 14 декабря, в Барнауле приступили к демонтажу главного новогоднего снежного городка на площади Сахарова. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

- Работы завершат в течение четырех дней, - уточняют в администрации.

Таким образом, уже к вечеру понедельника участок Социалистического проспекта от улицы Молодежной до Мерзликина будет открыт для движения транспорта.

Вместе с тем, место праздника в городе останется. Так жители и гости краевой столицы могут посетить улицу Мало-Тобольскую. Здесь елка и другие новогодние атрибуты пока останутся. Все будет зависеть от погодных условий – если наступит резкое потепление, то демонтаж проведут раньше, а так, до 24 февраля улица будет в праздничном убранстве.