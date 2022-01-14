В Барнауле выставили на торги вертолетную площадку, некогда принадлежавшую скандальному бизнесмену

Вертолетная площадка. Скришнот сайта 2гис/Барнаул

В Барнауле уже во второй раз выставили на аукцион вертолетную площадку, которая принадлежала скандально известному бизнесмену Анатолию Банных. Информация об этом размещена на сайте Федресурс.

- Организатор торгов - Арбитражный управляющий Яковлев Василий Викторович, - говорится на странице ресурса.

На продажу выставлена вертолетная площадка на Правобережном тракте, 20а, с начальной стоимостью 45,6 млн рублей, нежилое здание площадью 808,20 кв.метров, с правом аренды земельного участка общей площадью 20000 кв.метров. Кроме того, в лот входит заборная сетка и объемные световые буквы.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 18 февраля, а непосредственно сама процедура торгов назначена на 21 февраля.

Напомним, известный бизнесмен Анатолий Банных погиб в авиакатастрофе в феврале 2017 года.