На Алтае муж грозился убить жену самокатом

В полицию сообщили односельчане, но женщина подтвердила их слова Фото: Олег УКЛАДОВ

33-летний житель села Кырлык Республики Алтай грозился использовать самокат не по назначению. По его мысли он должен был стать орудием убийства его супруги. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Предварительно установлено, что 33-летний супруг потерпевшей, в конце лета 2021 года, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры с женой, на почве бытовых разногласий, угрожал ей убийством самокатом, - говорят в ведомстве.

Это был первый эпизод, когда женщина реально испугалась за свою жизнь. Но был еще и второй: уже во время новогодних праздников между супругами вновь возник конфликт, мужчина начал душить свою жену и при этом угрожал убийством.

Не вытерпев насилия, потерпевшая рассказала обо всем знакомым, а уже односельчане передали информацию в полицию. Когда стражи правопорядка пришли к ним в дом, женщина подтвердила, что живет с деспотом.

Мужа доставили в отделение для дальнейшего разбирательства и он во всем сознался. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».