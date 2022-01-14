В Горно-Алтайске произошел разлив нечистот из канализации

Последствия разлития канализации устранили Фото: предоставлено пресс-службой

В Горно-Алтайске после вмешательства Роспотребнадзора удалось остановить разлив нечистот.

- На минувшей неделе в социальных сетях и мессенджерах распространялось видео с жалобой жителей микрорайона гардино-тюлевой фабрики в Горно-Алтайске на разлив жидких нечистот из выгребных ям общежития по адресу ул. Луговая, 122, - рассказывают в ведомстве.

После того, как специалисты регионального управления Роспотребнадзора вошли в курс дела, выяснилось на балансе какой управляющей компании находится данная территория – «Корвет». Ее администрация в свою очередь пояснила, что разлив канализации произошел из-за того, что у подрядной организации сломалась ассенизаторская машина. Из-за чего весь график вывоза стоков из выгребных ям сбился.

На текущий же момент резервная спецтехника откачала всю канализацию и устранила последствия разлива нечистот.