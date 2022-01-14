Праздник для поиска второй половинка проведут в Барнауле

Святочные вечерки пройдут в Государственном художественном музее края Фото: Министерство культуры Алтайского края

В субботу, 15 января, в Барнауле проведут святочную вечерку. Она пройдет в Государственном художественном музее Алтайского края, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

- Святочный период открывается праздником Рождества Христова, включает в себя празднование старого Нового года и заканчивается в канун Крещения Господня. Главным увеселением молодежи в этот период были святочные вечерки, - рассказывают в ведомстве.

Суть заключалась в том, что деревенские парни, откупали одну избу и приглашали туда девушек водить хороводы, играть и плясать. Во время «вечеринки» могли найти себе пары. После святочный вечерок следует Мясоед – это уже пора свадеб.

Нечто подобное попытаются повторить и в этот раз. Гости музея из времени нынешнего попадут в былые времена и в ту атмосферу праздника. Выступление подготовлено вертепным театром. Конечно же, не обойдется без традиционных игр, танцев и веселья.

Праздник начнется в 16 часов. Он пройдет в музее на улице Максима Горького, 16.