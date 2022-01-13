На Алтае мужчина до смерти забил пожилую мать ходунками и костылем

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Тальменского района Алтайского края будут судить за жестокое избиение матери и отца. От полученных травм пожилая женщина скончалась, а пострадавший пенсионер выжил. Об этом сообщает краевой Следком.

По данным следствия, мужчина жил в одном из сел Тальменского района вместе со своими престарелыми родителями. Утром 10 октября 2021 года он выпивал, а потом набросился на родных

– Мужчина жестоко избил мать, в том числе, костылем и металлическими ходунками, нанеся не менее 51 удара по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений 67 – летняя женщина скончалась на месте происшествия, – отметили в ведомстве.

Отца сельчанин ударил по голове и туловищу, причинив здоровью вред средней тяжести. Причиной поступка стало то, что родители не могли самостоятельно передвигаться, приходилось ухаживать за ними.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.