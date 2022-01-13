В Барнауле задержали подозреваемого в надругательстве над женщиной 1 января

Парня заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали 23-летнего молодого человека. Его обвиняют в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении молодой женщины. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, рано утром 1 января обвиняемый, находясь недалеко от одного из торговых центров города Барнаула, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении молодой женщины, – отметили в ведомстве.

Парня заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.