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Здоровье13 января 2022 9:08

Почти 11 тысяч детей заболели коронавирусом на Алтае за все время пандемии

Умерли 8353 человека
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Умерло за прошедшие сутки 24 человека

Умерло за прошедшие сутки 24 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за весь период пандемии коронавирусом заболели почти 11 тысяч детей. Общее число зараженных на 13 января 2022 года составило 123 467 человек.

– За минувшие сутки в крае зарегистрировано 289 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией, – рассказали в оперштабе.

Умерло за прошедшие сутки 24 человека.

На сегодняшний день в крае насчитывает 381 тяжелобольной пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 170 человек.