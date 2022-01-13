Почти 11 тысяч детей заболели коронавирусом на Алтае за все время пандемии

Умерло за прошедшие сутки 24 человека
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за весь период пандемии коронавирусом заболели почти 11 тысяч детей. Общее число зараженных на 13 января 2022 года составило 123 467 человек.
– За минувшие сутки в крае зарегистрировано 289 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией, – рассказали в оперштабе.
Умерло за прошедшие сутки 24 человека.
На сегодняшний день в крае насчитывает 381 тяжелобольной пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 170 человек.