Пенсионерка из Рубцовска стала жертвой хитрой схемы мошенников

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию Рубцовска обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. Пенсионерке на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.

– Позвонивший сообщил, что банковские карты, принадлежащие пенсионерке, взломаны и на них поступают крупные кредитные суммы, а в дальнейшем ей надо будет выплачивать кредит, если она срочно не предпримет никаких мер, – рассказали в пресс-службе МВД.

Через 30 минут у женщины вновь зазвонил телефон.На этот раз с ней уже связался якобы банковский работник. Он сообщил, что мошенники оформили на имя заявительницы кредит. Чтобы погасить долг, нужно перевести деньги на другой счет.

Вскоре на сотовый телефон пришло сообщение с кодом о смене пароля в личном кабинете и смс о подтверждении кредита на сумму 895 тысяч рублей. Затем вновь позвонили. Женщине предложили быстро перевести деньги с помощью менеджера в салоне сотовой связи. Испуганная пенсионерка выполнила все инструкции и таким образом перевела на счет злоумышленников 769 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (хищение путем обмана, совершенное в крупном размере).