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Общество13 января 2022 2:59

Мэр Барнаула поручил провести «профилактику» в школах после смерти подростка, курившего вейп

В образовательных организациях проведут родительские собрания и классные часы
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил провести профилактические работы в школах после смерти бийского подростка

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил провести профилактические работы в школах после смерти бийского подростка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил провести профилактические работы в школах после смерти бийского подростка, курившего вейп. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

– 13 января в рамках межведомственного взаимодействия в социальной сети Инстаграм в 18 часов пройдет онлайн родительское собрание с участием представителей УМВД по городу Барнаулу и специалистов Алтайского краевого наркологического диспансера, – пишут в мэрии.

Помимо этого, в школах проведут классные часы с учащимися 5-11 классов на тему последствия курения вейпов. В родительские чаты направят информацию о возможном причинении вреда здоровью от употребления вейпов.

Отмечается, что в настоящее время по закону запрещено продавать вейпы, электронные сигареты и жидкости к ним лицам младше 18 лет.