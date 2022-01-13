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Общество13 января 2022 2:06

19 алтайских педагогов получили по 200 тысяч рублей

Они удостоились премии президента России
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Каждый год в стране выбирают тысячу лучших педагогов.

Каждый год в стране выбирают тысячу лучших педагогов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

19 учителей из Алтайского края получили премию президента России. Ее размер составляет 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Премии выплачиваются в целях стимулирования их к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развития творческого и профессионального потенциала педагогов, – отмечают в пресс-службе.

Каждый год в стране выбирают тысячу лучших педагогов. На сегодняшний день в крае уже около 300 учителей удостоились президентской премии. В прошедшем году в конкурсе участвовали 64 человека от Алтайского края.