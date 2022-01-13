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Общество13 января 2022 1:46

В Барнауле водитель маршрутки «устроил истерику» и отказывался везти пассажиров

Он получил штраф и намеревался ехать в гараж
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Водителя за нарушение ПДД оштрафовали сотрудники ДПС

Водителя за нарушение ПДД оштрафовали сотрудники ДПС

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле водитель автобуса отказывался везти пассажиров до остановки после получения штрафа ДПС. Видео с инцидентом появилось в паблике barnaul.insta.

- Водителя за нарушение ПДД оштрафовали сотрудники ДПС, и он устроил истерику, отказался ехать дальше по маршруту! – сообщает источник.

Судя по видеозаписи, мужчина намеревался отклониться от маршрута и отправиться дальше в гараж. В ответ пассажиры возмутились и отказывались выходить на мороз. Чем закончился конфликт, неизвестно.