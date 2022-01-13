В Барнауле водитель маршрутки «устроил истерику» и отказывался везти пассажиров

Водителя за нарушение ПДД оштрафовали сотрудники ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле водитель автобуса отказывался везти пассажиров до остановки после получения штрафа ДПС. Видео с инцидентом появилось в паблике barnaul.insta.

- Водителя за нарушение ПДД оштрафовали сотрудники ДПС, и он устроил истерику, отказался ехать дальше по маршруту! – сообщает источник.

Судя по видеозаписи, мужчина намеревался отклониться от маршрута и отправиться дальше в гараж. В ответ пассажиры возмутились и отказывались выходить на мороз. Чем закончился конфликт, неизвестно.