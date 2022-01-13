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Общество13 января 2022 1:30

13 января в Алтайском крае будет держаться мороз до -19 градусов

По югу потеплеет до -8
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В Барнауле столбик термометра днем окажет -15…-17 градусов

В Барнауле столбик термометра днем окажет -15…-17 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 13 января, в Алтайском крае температура воздуха днем составит от -14 до -19 градусов. Потеплеет лишь в южных районах. Там столбик термометра покажет от -8 до -13 градусов. Такие данные предоставил алтайский ЦГМС.

– Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица, – рассказали в Гидрометцентре.

В Барнауле столбик термометра днем окажет -15…-17 градусов. Прогнозируется преимущественно без осадков, в утренние часы небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный 2-7 м/с.