Алтайского ветврача подозревают в получении взятки

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Табунском районе ветеринарного врача подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает краевой Следком.

– По версии следствия, с 2015 по 2020 год подозреваемый получил лично взятку в размере более 150 тысяч рублей от гражданина, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы, – отметили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.